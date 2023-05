Heidy Purga emaks saamisest: ma ei saanud enne kõigest aru – kasvõi sellest, millises situatsioonis me Jaanusega kohtudes olime

Heidyle ja Jaanusele (Jaanus Rohumaa- toim.) meeldib õnneliku lapsepõlve kontseptsioon. Nad ei karda, et kasvataksid lumehelbekest. Vastupidi, last tuleb hellitada nii palju, kui jaksu on, sest varsti ta sellest nagunii ei hooli. „Ja poisse peab kohe eriti poputama, sest muidu tulevad neist mölakad, kes ei oska naistega ümber käia,“ sõnab Jaanus.