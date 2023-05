VAATA | Mis tunne on süüa kastet, mille teravus on 500 000 Scoville'i ühikut?

Nädal varem välja lubatud väljakutset aitab läbi viia Janno, kes teravate kastmetega justnimelt tegelebki. Crazy Bastard kastmed on 100% vegan ja saatejuhid on 200% valmis neid kastmeid testima. Millised on tulemused? Mitmenda kastme ajal kisuvad vuntsid niiskeks ja kas tegelikult on üldse vahet, mida teravale kastmele peale juua?