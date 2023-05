Stand-up koomiku vaatenurgast on Ardo sõnul kindlasti vaja ka õnnetuid hetki, et rõõmu tunda. „Õnn, rõõm, meelerahu, zen olek, nirvaana jne. - see kõik on väga tore. Aga see pole naljakas. Kõige lihtsamalt öeldes - nali pole kunagi selles, et mul on tort, ma söön selle rahulikult ära, see maitseb väga hästi ning mul on nüüd kõht täis ja hea olla. Ei. Nali on selles, et ma saan tordiga näkku,“ selgitab koomik. Tema materjal sünnibki sellistest mitte kõige säravamatest ja isegi piinlikest hetkedest, kus ennast hästi ei tunne.