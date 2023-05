Kuidas ravida? Haigus, mille kulgu raskendavad stress ja suur väsimus ja mille käes kannatab üle 43 000 eestlase

Psoriaas on krooniline autoimmuunhaigus, mis kestab kogu elu. Esmapilgul võib tunduda, et tegemist pole millegi tõsise, vaid lihtsalt nahaprobleemiga, mille puhul moodustuvad nahale paksud punased või turses laigud, mis on kaetud hõbedaste soomuste ehk kettudega. Need laigud võivad aga muutuda põletikuliseks, hakata sügelema ja veritsema.