Märkamine Kadrioru pargis: ei kujuta ettegi, mis oleks võinud juhtuda, kui sel pisikesel lapsel poleks kiivrit olnud!

„Jalutasin mõned päevad tagasi Kadrioru pargis, ilm oli ilus, päikesenautijaid palju. Rattaga sõitjaid samuti. Nägin pealt juhtumit, mis lõppes õnneks väga õnnelikult. Üks ema sõitis rattaga oma pisikese lapsega, kes oli äkki heal juhul kahene. Ema käis õnnetult rattaga ümber, niimoodi, et ise jäi ilma suurema kukkumiseta püsti, kuid ratas koos lapse ja ratta külge kinnitatud tooliga kukkusid ümber. Tänu sellele, et tool ja laps ise olid nõuetekohaselt kinnitatud ning pisikesel oli kiiver peas, päädis õnnetus ainult ehmatanad lapse nutuga. Ema sai kiirelt lapse maha rahustatud ja nad jätkasid rahulikult oma teekonda. Au ja kiitus!

Olen viimasel ajal nii palju näinud, kuidas lapsed istuvad rattatoolis ilma kiivrita. Või lihtsalt pakiraamil. Või sõidavad ise oma pisikeste ratastega ilma kiivrita... Selle kukkumise nägemine tekitas soovi meelde tuletada: palun kandke kiivrit! Ja ostke oma väikesele lapsele kiiver. Alati võib mõelda, et oskad sõita ja kuhugi kukkuda ei ole plaanis, aga sellised asjad tulevadki alati ootamatult. Parem on karta kui kahetseda. Ma ei taha mõeldagi, kui haiget oleks see pisike laps Kadrioru pargis saanud, kui tal ei oleks kiivrit peas olnud.“