Alati on tulemuseks kole udune latakas? Ekspert räägib, kuidas kuu ja tähed nutitelefoniga selgelt pildile püüda

Üldjuhul on astrofotograafia harrastamine nutitelefoniga pigem keeruline, sest kvaliteetset tulemust pildile püüda alati ei õnnestu. Ometigi teeb tehnoloogia areng selles vallas edusamme ning mõned nipid aitavad kaasa sellele, et tulemus saaks kvaliteetne.



Energia Avastuskeskuse planetarist Rauno Pilvik ning Tallinna Tähetorni programmijuht-astronoom Mario Mars püüdsid sel kevadel erinevates valgustingimustes piltidele kodumaal näha olevaid taevakehasid ning jagavad nippe, kuidas igaüks seda oma telefoniga edukalt järgi saaks proovida.



1. Tee eeltööd ja vali öötaeva pildistamiseks õige aeg



Esmalt soovitavad planetarist ja astronoom valida taevakehade vaatluseks ning võteteks võimalikult sobiva aja. „Taevakehade asendeid saab vaadata veebiportaalidest Heavens-Above või Time and Date. Virmaliste prognoose leiab aga näiteks veebilehelt Spaceweather. Samuti on suurepärane rakendus tähistaeva tundmaõppimiseks ning taevakehade kulmineerumiste vaatamiseks äpp nimega Stellarium,“ toob Mars erinevaid näiteid.



2. Vali vähese valgusreostusega koht linnast eemal



Nii Pilvik kui Mars kirjeldavad, et tegelikult saab nutitelefoniga ööpimeduses pildistada lisaks Kuule ja tähtedele ka taevast ja pilvi (nn helkivad ööpilved) ning atmosfäärinähtuseid nagu halo, virmalised, meteoorid, välk või hoopiski Linnuteed. „Ainult parema varustusega nutitelefonid suudavad detailselt jäädvustada Kuud ning tähtede jäädvustamiseks tuleb parima tulemuse saamiseks liikuda valgusreostusega aladelt pimedamatesse kohtadesse,“ märgib Mars. Seejuures lisab planetarist Pilvik, et tähistaeva jäädvustuseks ei tohiks taevas olla Kuud ning Päike peab olema vähemalt 12 kraadi allpool horisonti, et päikeseloojangu või -tõusu kuma ei rikuks tulemust.



3. Kasuta ära oma nutitelefoni öörežiim



„Üha enam telefone on varustatud võimsate kaamerate ning spetsiaalsete öörežiimidega, mida tasub vähestes valgustingimustes ära kasutada. Uusimatel mudelitel, millega oleme ise proovinud astrofotograafiat, on isegi spetsiaalne Kuu pildistamise seadistus,“ kirjeldab astronoom Mario Mars. „Tänu automaatselt reguleeritavale füüsilisele avale, suure valgusläbilaskvusega objektiivide rühmale ja sensoritele võimaldavad sellised uued telefonimudelid pildistada vähese valgusega või koguni täielikus pimeduses üles nii öist taevast, Kuud või valgusmänge ja nende tehisintellekti tehnoloogia säilitab samas ka piltide teravuse.“



4. Valgemad suveööd pakuvad teistmoodi fotoelamusi



Kuigi pime talveõhtu võib tähistaeva vaatluseks justkui sobivam tunduda, on ka suveperioodi valgete ööde ajal võimalik kaameraga näiteks helkivaid ööpilvi jahtida. „Mai algusest augusti alguseni ilmutavad end aegajalt müstilised võrratult ilusad kõrgatmosfääris asuvad pilved, mida kutsutakse helkivateks ööpilvedeks. Salapära tekitab see, et pole teada miks nad tekivad ja alati on nad erinevad. Helkivad ööpilved tekivad laiuskraadidel 50-65 kraadi, mil Päike asub 6-16 kraadi allpool horisonti. Kuna selliste pilvede tekkimist pole võimalik ennustada, on nende pildile püüdmine tõeline kordaminek,“ kirjeldab astronoom Mario Mars.



Teine väga huvitav suvine taevanähtus leiab aset igal aastal augustis, mil võib taevas näha Perseiide ehk „langevaid tähti“. „Tegemist on meteoorivooluga, mida põhjustavad komeedi Swift-Tuttle poolt maha jäetud osakesed. Nende ennustatav maksimum jääb ajavahemikku 9. kuni 15. august. Langevate tähtede jäädvustamiseks tasub kindlasti minna linnast välja valgusreostuseta kohta. Samuti tasub panna nutitelefon statiivile või liikumatule alusele, et teha pika säriajaga fotosid mistahes suunas. Varem või hiljem viib järjekindel üritamine sihile,“ innustab planetarist Rauno Pilvik huvilisi.



5. Mida rohkem stabiilsust, seda parem



Planetarist Rauno Pilviku sõnul tuleks piisavalt kvaliteetsete piltide saamiseks paigaldada nutitelefon võimalusel kas statiivile või liikumatule alusele. „Täiendavalt võiks kasutada ülesvõtte tegemiseks distantspäästikut, mida saab edukalt asendada nutikellaga. Sel juhul välistatakse vajutusest tingitud raputusi ja udust tulemust,“ soovitab ta.



Samas tõdeb Pilvik, et uusimad telefonid sisaldavad ka spetsiaalseid Pro režiime, mis aitavad vähendada kaamera sensori valgustundlikkust ja teha pikema säriajaga kaadreid. „Nii on võimalik teha fotosid tuhmidest objektidest ja püüda kaadrisse näiteks meteoore. Küll aga peaks ööpiltnik arvestama sellega, et tuleb valida võimalikult madala õhuniiskusega aeg, mil on vähem tuult. Stabiilsemat atmosfääri leiab näiteks suurte veekogude lähedalt,“ soovitab Pilvik ja kutsub huvilisi täiendama oma oskusi ja teadmisi taevakehade, aga ka nende jäädvustamise alal erinevatele astronoomiateemalistele üritustele Energia Avastuskeskuses ja Tallinna Teletorni kosmoseõhtutele. Abi võib küsida ka Tallinna Tähetornist, kus nõustatakse ja viiakse läbi koolitusi.