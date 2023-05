„See ei teeks meid õnnelikuks!“ Näitleja Seth Rogen otsusest mitte lapsi saada: mida vanemaks me saame, seda kindlamad oleme

Näitlejal on alati olnud aga üks vastus: „Mitte praegu, ega ka kunagi tulevikus“. Kuigi Rogeni käest on ajakirjandus järelkasvu kohta uurinud korduvalt, on enamasti naisstaarid need, kellele pere loomise osas suurem surve langeb.

Nüüd selgitas näitleja oma otsust lähemalt Steven Bartletti taskuhäälingus „The Diary of A CEO“, kus 41-aastane näitleja põhjendas, et nad ei planeeri abikaasaga lapsevanemateks saada, sest see võiks segada nende õnnelikku abielu.

Küll aga ei ole Rogen ja ta abikaasa ainsad, kes on otsustanud lapsevanemateks mitte saada. Üldjuhul on aga naised need, kellele langeb laste saamise küsimuses suurem surve ja siin ei ole erandiks ka Hollywood. Miks?