Hiljutistes intervjuudes on Jane Fonda avameelselt jaganud oma kogemusi vananemisest ja kuidas see on mõjutanud tema eluvaadet, öeldes: „Ma olen väga teadlik, et olen surmale lähemal. Ja see ei häiri mind eriti.“ Ta on rõhutanud vanuse aktsepteerimise olulisust erinevates eluetappides.