Teadlaste sõnul on tavaline, et inimesed panevad suhte lõppemise süü oma endise partneri isiksusele ja otsustavad otsida teist tüüpi inimest. Kuid uuringud näitavad, et vaatamata muutuste soovile kiputakse jätkama sarnase isiksusetüübiga tutvumist.