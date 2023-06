KUUMAD KAADRID | Kolm põlvkonda bikiinides! Vürtsitüdruk Mel B poseerib koos ema ja tütrega ujumisrõivaste kampaanias

Ei juhtu just sageli, et kolm põlvkonda naisi satuvad koos bikiinibrändi kampaaniasse. Just nii läks aga endise Spice Girli Mel B (48), tema tütre Phoenixi ja kuuekümnendates eluaastates ema, Andreaga. Kõik naised demonstreerivad võrratutel fotodel oma kaunist figuuri ja uusi bikiinitrende.

„Browni perekond on siin selleks, et näidata teile, kuidas tunda end enesekindlalt, mugavalt ja vapustavalt, mida iganes kannate,“ rääkis brändi Pour Moi esindaja. Kampaania Own Your Confidence on pühendatud naistele, kes tähistavad oma naiselikkust- Mel B ja Pour Moi ühendavad jõud ühise veendumusega, et igaüks väärib enesekindlust, olenemata oma figuurist, rõivasuurusest ja nahatoonist.

„Mulle meeldib, et me saime seda koos teha- see oli minu idee kaasata võttele oma ema ja tütar ning meil oli nii lõbus,“ sõnab Mel B.

Rõõm on näha, et Mel B ja tema tütre suhted on soojenenud. Alles mõnda aega tagasi jagas Phoenix seiku oma keerulisest lapsepõlvest ja ema tormilisest kooselust eks-abikaasa Belafontega. „Ma tean, et mu ema elas läbi põrgu,“ teatas Pheonix toona.