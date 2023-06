Kolme lapse ema aastatepikkune ahastus tõukas ta olulise otsuseni. „Mees arvab, et olen isekas, et sellist asja kaalun.“

See kolme lapse ema kirjutas Redditi foorumis, et vajab pausi oma seitsme-, nelja- ja kaheaastasest lapsest ning 37-aastasest partnerist, kellega ta on olnud koos 12 aastat. Koduse emana hoolitseb ta laste eest täiskoormusega, tegeleb pesu pesemise ja toiduvalmistamisega, samal ajal kui tema partner, kes töötab infotehnoloogia valdkonnas, käib koertega jalutamas.

Naine ütles, et tal on vaja nädalat, kus ta ei pea „nutvat last rahustama“, ning meenutas viimatist hetke, millal ta üksi oli. See oli naiste tervisekontroll, kuhu tema partner soovitas lapsed kaasa võtta.