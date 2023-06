Puhkus kurnab rahakotti? 10 soovitust, kuidas puhkusekulud kontrolli all hoida ja ikkagi nautida

1. Telli endale lennu- ja reisiinfokirjad

Hea viis raha targalt kasutada on tellida endale kampaania- ja reisipakkumiste infokirju, sest siis saad odavatest lendudest ja pakkumistest kiiresti teada. Lennufirmade infokirjadest leiab teinekord ka suure allahindlusega pakkumisi ja soodustusi.

Lisaks hoia reisi planeerides silma peal sellistel reisilehtedel nagu TripAdvisor ja Skyscanner, sest neiski võid headele pakkumistele peale sattuda.

2. Ole reisikuupäevi valides paindlik

Selleks, et leida odavamaid lennupakkumisi, ole valmis reisikuupäevi paindlikult muutma. Hooajavälisel ajal ja nädala sees on hinnad tavaliselt madalamad kui tipphooajal ja nädalavahetustel. See tähendab, et sel ajal on suurem võimalus leida soodsamaid pakkumisi. Muide, nii võid avastada ka selliseid sihtkohti, mille peale sa enne ei osanud mõeldagi.

3. Võrdle majutusvõimalusi

Enne hotelli, korteri või muu majutuskoha broneerimist uuri pakkumisi eri platvormidelt, et leida need, millel on hind ja kvaliteet parimas tasakaalus. Hea ülevaate saad näiteks lehtedelt Airbnb ja Booking.com. Võrreldes vaata ka seda, millised teenused (näiteks hommikusöök, hiline toa vabastamine, spaakasutus jne) kuuluvad hinna sisse ning millised mitte.

Kui leiad sobiva koha, küsi pakkumist ka otse majutusasutusele või omanikule kirjutades. Mõnikord on otse küsitud hind parem kui kodulehel.

4. Planeeri oma tegevused ette

Enne reisile minekut võta aega mõtlemiseks, mida sa tahaksid reisil teha ja külastada. Ette planeerides on tihti võimalik saada soodushindu ja allahindlusi. Lisaks suudad eelarvet paremini kontrollida ning vähendada kohapeal tehtavaid kulutusi.

5. Võta lennujaama kaasa oma toit

Selleks, et vältida lennujaama kallites toitlustuskohtades söömist, on hea nipp valmistada kaasa oma toit. Kaasa võetud snäkid, võileivad ja puuviljad on hea alternatiiv lennujaama kallitele võileibadele. Säästad raha ning saad lennukit oodates värsket ning maitsvat toitu süüa!

6. Arvesta valuuta väärtusega