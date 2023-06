Synne Valtri kannapööre, millega ta saavutas võrratu vormi. „Ja see ongi kõik!“ Treeningukavast, mida laulja järgib

„Liikumise ajal saab pea mõtetest selgeks,“ on ta kogenud. Koormust saab Synne omajagu ka lihtsalt aiatöid tehes ja laval esinedes. „Kuigi ma treeningsaalides ei käi ja pikki vahemaid ei kõnni, olen inimene, kes on pidevas liikumises.“

See pole siiski kõik. Synne supervormile on aidanud kaasa ka kodune trennikava, mille ta endale ise kokku pani. „Tegin endale lihtsa kava, millega pean õhtuks ühele poole saama.“ Selle kava põhimõte on, et trenn ei tohi liiga palju aega võtta, peab olema tõhus ja kodus tehtav.