Alustame küsimusega. Kui sul tuleks kohe praegu langetada üks eluvalik, et su tee viiks edaspidi tervise ja õnne poole, siis milline see valik oleks? Kas otsustaksid säästa iga kuu rohkem raha? Vahetada töökohta? Rohkem reisida? Milline üksainus muutus tagaks kõige paremini, et oma viimastel elupäevadel möödunule tagasi vaadates tunneksid sa, et oled elanud hea elu?