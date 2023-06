Sul on rohelised silmad? Just see meiginipp aitab need eriliselt esile tuua

„Roheline silmavärv on väga haruldane ja just rohekates toonides tušiga ilus paar. Kahvatum roheline kaunistab sinaka alatooniga rohelist, soojemale sobib tume metsaroheline meik. Ka sügav lilla või purpurpunane muudab kiisusilma intensiivsemaks ja sügavamaks. Pehme pruun ripsmetel toob esile silmaiirise, ilma et see mõjuks liiga raskelt või tumedalt.“