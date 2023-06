SEXCAST | Vanemlusmentor Tanel Jäppineniga seksist paarisuhtes ja kogemustest teiste partneritega: ilma seksita muutun drama king’iks!

Vastatud saavad küsimused: milline on seks, kui peres on lapsed? Kui oluline on seks Taneli jaoks? Kuidas rääkida lastega seksist? Millised on tema kogemused teiste partneritega? Sealjuures räägib mees ausalt, et suhtes on ette tulnud petmist. Samuti avaldab Tanel hea nipi, kuidas laste kõrvalt paariaega leida ja intiimsust hoida. „Esimesed 24 tundi läheb sellele, et tulla 100% kohale. Laseme lahti igapäeva stressist, saame natuke oma tassi täita, saame tulla kokku ja edasised 24 tundi on juba hoopis teine asi,“ avaldab Tanel. „Tuleb ootustest lahti lasta, kui tuleb midagi head, siis tuleb. Enamasti tuleb see füüsiline lähedus ka, peale 24 tundi, kui jää on juba sulanud, katsed on maas ja tass on täidetud.“