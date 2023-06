Iga suvepäeva päästja! Stilist avaldab, mis peaks kõigil naistel suvises garderoobis olema: sellega on lihtne enda ebakindlusi varjata!

Sel suvel on moes heatuju värvid - lavendlililla, roosa, erkoranž, punane ja roheline. Heatuju värvid panevad särama nii inimese kui suve, mistõttu võid kindel olla, et neid värve kandes sa ühelgi peol märkamata ei jää.

Tegumoodidest on trendikas one-shoulder ehk riidese, millel on üks õlg paljas. Neid on nii toppide, särkide kui ka kleitide näol.

See suvi ei saa üle ega ümber ka üheksakümnendatest ja teksadest. Teksa on niivõrd moes, et seda võib kanda pealaest jalatallani. Teksapüksid, teksakleit, teksatagi – kõik on moes. Loomulikult ei ole moest kadunud ka oversized riided ning sel hooajal on need trendikamad kui kunagi varem. Moes on nii ülesuuruses jakid, kampsunid, kleidid kui ka pluusid.

Kes aga värvilistes rõivastes ennast mugavalt ei tunne, saab panuse anda kapselgarderoobile. Kindla peale minek on lisada enda garderoobi mõni paar mugavaid (teksa)pükse, parajas koguses t-särke - nii neutraalseid kui ka natuke värvilisemaid ja efektsemaid; ning juurde ka tagasihoidlikum pintsak või jakk. Kapselgarderoobi funktsiooni kasutades on lihtne riideid omavahel kombineerida. Vastavalt üritusele saab selga panna, kas tagasihoidlikumad või pidulikumad riided. Näiteks saab pintsaku all kanda neutraalsemat värvi, mis sobib kontorisse või midagi säravat, mis sobib suurepäraselt ka pidulikule üritusele. Lihtne on omavahel kokku panna ka pükse ja kampsunit/särki. Selline kerge kihilisus teeb väljanägemise palju huvitavamaks ning jätab mulje, et riietusega on rohkem vaeva nähtud.

Üks riideese, mis võiks igal naisel kapis olla, on kimono. Kimono sobib kõikide kehatüüpidega ning seda saab kasutada mitmete erinevate riietega. Kimono on päeva päästja, kui ei suuda midagi sobivat selga leida. See harmoniseerub kõikide pükstega ja on ise niivõrd efektne, et võib arvata, nagu oleks riietuse kokku panemisele kulunud tunde. Samas sobib kimono väga hästi ka kleitide ja seelikute peale. Naistele meeldib vahel midagi oma kehaehituses varjata ja kuigi ma stiilinõustamistel tuletan neile meelde, et olgu mis see number või ümbermõõt mis tahes, siis ilu tuleb meie seest ja kõige ägedamad naised on need, kes julgevad näidata end just sellisena, nagu nad on. Kuid kimono on tõesti üks nendest riideesemetest, millega on lihtne enda ebakindlusi varjata.