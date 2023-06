Puhkus ootab ees, kuid rahakotis ulub tuul? 7 nippi, kuidas perega suvest maksimumi võtta ning sealjuures säästa

Suvi on erakordselt hea aeg vaadata kriitilise pilguga üle enda jooksvad kulutused nagu internet, elektripakett, telefoni- ja teleoperaator ning erinevad igakuised teenuste tellimused nagu Netflix, ajalehtede (digi)tellimused ja muu. Väga levinud on see, et alustatakse tasuta teenuse testtellimust, aga unustatakse see sulgeda ning edaspidi makstakse kallist kuutasu teenuse eest, mida isegi ei kasutata. Kuigi igakuine kulutatud summa on väike, saab sellest aasta peale kokku suurem summa, mida pere säästudesse suunata. Siinkohal aitab ka Perfi teenus pere igakuistel kulutustel silma peal hoida. Kui sa ei ole hiljuti enda telekomiteenuste hindasid teiste turul olevatega võrrelnud, siis küsi julgelt pakkumist ja võid ka selle arvelt aastas mitusada eurot säästa. Küsija suu pihta ei lööda!