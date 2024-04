Eestlanna Elery voodi jagamisest teise naisega: otsisin seda teadlikult, aga ei arvanud, et see juhtub

„Mõtlesin juba siis, et mis tunne see on ja ühel peol saigi ära proovitud. Meeldis. Aga nagu öeldakse, siis süües kasvab isu. Minu jaoks on naistevaheline seks olnud alati midagi sensuaalselt ebamaist ja ägedat, mida olen tahtnud proovida. Suurim väljakutse oligi pigem see, et kust leida kaaslanna, kel oleksid samad soovid. Sõbrannasid ma ära rääkida ei tahtnud, tundus imelik. Vabameelsemaid naistuttavaid samuti ei leidnud.