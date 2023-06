Mures üksikema: lapsi ootab ees üksluine suvi ekraanide taga. Raha lõbustusteks pole

„Mu tütred on täpselt sellises vanuses, et õues nad enam ei mängi, terve suvi läbi töötamiseks on ka veel liiga noored, maakohta, kus nad saaksid aiatöödele käed külge panna, meil samuti ei ole. Eelmisel suvel istusid nad enamuse ajast ekraanide taga või hulkusid niisama mööda alevikku sõbrannadega ringi. Raha, et neid lastelaagritesse saata, mul ei ole. Usun, et paljud üksikvanemad saavad sellega nõustuda.