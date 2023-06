Soovid Jennifer Anistonile komplimenti teha? Ära seda lauset küll ütle: see ajab mind hulluks!

54-aastane näitlejanna on kadestamisväärses vormis ning näeb suurepärane välja, seega pole imestada, et naine saab palju komplimente.

Nüüd on ta tunnistanud ajakirjale Vogue, et just sedasorti komplimendid nagu „Sa näed oma vanuse kohta suurepärane välja“ on midagi, mida ta kuulda ei soovi.

„See ajab mind hulluks,“ tunnistab Aniston ja lisab, et tegelikult ei saa ta päris hästi arugi, mida sellega mõeldakse. „See oleks nagu mingi ühiskonna poolt pealesurutud lahterdamine, et noh, sa oled juba „selles etapis“. Tegelikult ma isegi ei saa aru, mida see tähendab.“

See pole esimene kord, kui Aniston arutles, et talle ei meeldi taolised „klišeelikud“ komplimendid. 2019. aasta intervjuus väljaandele Glamour ütles staar, et ilu on igas vanuses, ja lisas: „Ma arvan, et taolised klišeed nagu „Issand jumal, sa näed oma vanuse kohta suurepärane välja“ on vana paradigma, mida pole enam olemas.“

allikas: Bustle.com