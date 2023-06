Mida teha, kui lend tühistatakse? Millised õigused on sul reisijana? Oluline meelespea enne suvist reisi

Uuri majutuskoha tingimusi Enne reisi kontrolli üle oma majutuse sisse- ja väljaregistreerimise ajad ning selgita välja, mis tingimustel on võimalik broneeringut tühistada. Igas hotellis ega külaliskorteris pole ööpäevaringset teenindust, mistõttu tuleb kohale saabuda kokkulepitud ajal või enne kindlaksmääratud kellaaega. Et sa keset ööd lageda taeva alla ei jääks, anna kindlasti majutusasutusele teada, kui sa saabud hiljem.

Tee reisikindlustus

Ootamatu haigus või transpordi rike teel lennujaama võib hoolimata suurepärasest planeerimisest reisiplaanid uppi lüüa. Eriti täbaraks võib olukord aga kiskuda siis, kui jääd välisriigis haigeks või saad õnnetuses vigastada. Taolistel puhkudel on reisikindlustus tõeliselt abiks, kuna meditsiiniabikulud võivad ulatuda võõral maal tuhandetesse ja vahel isegi kümnetesse tuhandetesse eurodesse.

Mõistlik on sõlmida reisikindlustus kohe, kui oled esimesed kulutused reisile teinud.

Kindlasti selgita välja, kas reisikindlustuse kaitsed vastavad sinu vajadustele. Swedbanki reisikindlustus hüvitab erakorralise lennu hilinemise või mitteväljumise, kuid alustuseks tuleb reisijal pöörduda oma reisi- või lennufirma poole, et selgitada välja tekkinud olukorra põhjus ning kas selle eest on ette nähtud lennuettevõtja hüvitis.