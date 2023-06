Ta on positiivne

Ei ole kuigi ligitõmbav, kui profiilil on kohe näha negatiivsust, näiteks „ei petjatele“ või „ei otsi draamat“, mis iseenesest ei ole halvad väited, aga loovad teatud meelsuse. Parem on positiivsusega täidetud profiil, kus on kirjas pigem asjad, mida mehele teha meeldib.