Prantsuse maniküürile on tekkinud konkurent! Kas armastatud klassika on nüüd tõesti moest väljas?

„See, mis muudab prantsuse maniküüri nii klassikaliseks ja ajatuks, on selle puhas välimus,“ ütleb kuulsuste maniküür ja koolitaja Mimi D, väljaandele InStyle.com. „Midagi selles peenes joones on, et ta muudab käed täiuslikuks,“ lisas ta.

Nüüd võib sotsiaalmeedias juba mõnda aega märgata, et Prantsuse maniküürist inspireeritud heledad küüneotsad on asendunud värvilistega? Kas see tähendab seda, et klassikaline valge küünetipp on eilne päev?

Mimi D sellega ei nõustu, vaid ütleb, et prantsuse maniküür ei lähe moest välja, vaid see hoopis areneb. Siin soovitab ta seda moderniseerida. „Mulle meeldib kanda mitmevärvilist prantsuse maniküüri, kus iga sõrm on erinevat värvi,“ ütleb küünekunstnik.

Kui sinu jaoks on prantsuse maniküür pisut igav, siis ehk tasuks nüüd inspireeruda neist soovitustest:

allikas: InStyle.com