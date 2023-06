Kuhu kaob hool ja huvi? Just need on levinumad põhjused, miks suhted lagunema hakkavad

Iga suhe on erinev, ainult käitumisharjumused võivad sarnaneda ning panna suhte ohtu. Näiteks otsustavad paljud inimesed lahutada, kui ühel kaaslastest on tekkinud kahjulikud harjumused .

Või siis tunneb üks kaaslastest, et see suhe teda lämmatab ning ta vajab suuremat vabadust.

Üks laialt levinud põhjustest on ka igavus.

Niipea, kui rutiin end sisse seab, kaob kirg ja iha partneri järele. See toob endaga kaasa soovi minna mujale vaatama ning leidma teisi vahendeid, mis aitavad muuta elu paremaks.

Samuti mõjutab suhet see, kui teineteisele ei osutata enam tähelepanu, kui kaob hool ja huvi ning õrnus, mis teid varem omavahel sidus.

Isegi, kui kaks inimest teineteist armastavad, võib juhtuda, et nende tulevikunägemus on erinev. Võib ka juhtuda, et üks ei soovi või ei ole valmis tõsiseks suhteks.