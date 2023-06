„Ma ei usu, et on kokkusattumus, et kasutame rohkem nahahooldustooteid kui eales varem, ent samaaegselt on meil ka kõige rohkem nahaprobleeme,“ sõnab dermatoloog Rachel Westbay. „On väga suur võimalus, et rohkemate kosmeetiliste kemikaalide kasutamine kahjustab meie naha kaitsebarjääri ja mikrobioomi. Need kemikaalid võivad hävitada olulisi toitained, soodustades põletikuliste protsesside ägenemist, nagu akne, rosaatsea ja ekseem, mille tulemusel haarame uute toodete järele, et probleeme lahendada ja ühtäkki olemegi nõiaringis.“