ARVAMUS | „Lapsed pulmas on igati normaalne nähtus. Kust nad peaksidki oma käitumisoskuseid õppima?“

„Minu arvates on lapsed pulmas igati normaalne nähtus. Kust nad peaksidki oma kogemusi ja käitumisoskuseid õppima ning teisi nägema kui mitte veel sellisel toredal üritusel nagu pulm?

Inimeste nõudmised on vahest küll sellisteks muutunud, et „kirvest nende lähedusse ei usaldaks“. Enda pulmas möllasid kõikide lapsed ja ise olen jätnud minemata põhimõtte pärast kahte pulma kuhu ainult „vanainimesi“ oodati. Ärgu siis selline kutsuja ka solvugu, et tulemata jäetakse.