SEXCAST | „Mehed ei pea kartma, see on nende abimees!“ Sexcoach Liisa Larm räägib süvitsi lelude kasutusviisidest

„Täna räägime päriselt elevandist toas,“ juhatab saate sisse Joonas. Seekordne osa on keskendunud mitmeid saateid laual olnud seksleludele. Kust võiks katsetamisega alustada ja kuidas kaasata need oma soolo- või suhteellu? Külas on sexcoach Liisa Larm, kes nendib, et lelude maailm muutub iga päevaga ja on väga vahelduv. Ka tema arvas alguses, et mis seal siis ära ei ole, üks libesti ja üks vibreeriv lelu, kuid ei - mida sügavamale kaevata, seda rohkem avaneb Pandora laegas.