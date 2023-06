Kas enne välisreisi tasub nahk solaariumis ette valmistada? Terviseamet selgitab: neli enim levinud müüti solaariumite kohta

Solaariumipäevitus on Euroopas jätkuvalt populaarne ning see näib olevat levinuim pigem Põhja- kui Lõuna-Euroopas. On leitud, et tüüpilised solaariumikasutajad Euroopas on noored täiskasvanud, keskmise nahatüübiga, keskmise või kõrge sotsiaalmajandusliku staatusega inimesed (eelkõige naised). Samas on solaariumi kasutamine levinud ka heledanahaliste inimeste seas ning paraku ka noorukite seas, kes on riskidest väheteadlikud ja on seega enam ohustatud.

Kunstpäevitusteenuse populariseerimiseks toob solaariumitööstus esile solaariumipäevituse tervisealaseid kasutegureid, näiteks D-vitamiini sünteesi suurenemine organismis, eelpäevituse kaitsev olemus, meeleolu paranemine, akne või psoriaasi ravi.

Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist Olga Gurjanova selgitab teaduskirjanduse abil, mis on solaariumite tegelik mõju nahale ja tervisele ning kummutab teenusega levivaid eksiarvamusi.

Solaariumis käimine pole vajalik D-vitamiini saamiseks

D-vitamiin on organismi jaoks vajalik, tagades luukoe arengu ja tugevana püsimise. Lisaks toetab D-vitamiin immuunsust, lihastööd, verehüübimist ja närvikoe talitust. Solaariumid kiirgavad enamasti UVA-kiirgust, samas jääb D-vitamiini tootmiseks vajalik spekter peamiselt UVB-kiirguse vahemikku ehk solaariumid ei suurenda D-vitamiini sünteesi. Vastupidi, mõnedes teadusuuringutes on leitud, et UV-kiirguse pidev ekspositsioon võib põhjustada organismis D-vitamiini lagunemist ja seeläbi hoopiski vähendada D-vitamiini taset.

D-vitamiini vajaliku taseme saavutamiseks piisab 15 minutist päikesevalgusest päevas. Pimedal ajal piisab suukaudsest D-vitamiini manustamisest. Seetõttu ei saa väita, et solaariumis käimine oleks D-vitamiini saamiseks vajalik. Solaarium ei ole tervislik D-vitamiini allikas ega suurenda selle sünteesi.

Solaarium ei valmista nahka ette õues päevitamiseks