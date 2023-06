VAATA või KUULA | Eesti Meditatsiooni Kool loob sobiva õhkkonna elu muutmiseks. Kolm naist räägivad, kuidas nende elu üllatuslikult täiesti uue näo sai

Kuidas elada nii, et elu oleks tõeliselt huvipakkuv, täis rõõmu ja soovi asju teha? Saatekülalised räägivad, kuidas tänu meditatsioonile on nende elu muutunud ning ettevõtted arenendud, sest nüüd pakub iga päev võimalusi, mida nad pole osanud ette kujutadagi. Neli on tekkinud elu suhtes usaldus ja tänu mediteerimisele käib elamine nüüd silmade särades ning hasardiga. „Mediteerimise mõju on võimas - välismaailmas toimuv ei avalda enam nii suurt mõju ja saad olla rahulik ka siis, kui ümber on segadus ja virvarr. Loovus ja looming on elus igapäevased nähtused, hinges on rõõm ja elevus ning endine rutiin ja ka paljud hirmud on kadunud,“ jagab Seeda Randroo/Chandini Sarita meditatsioonist saadud muutuse mõju. „Ja see on vaid algus, kõik areneb edasi ja põnevust jätkub igasse päeva!“