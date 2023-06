KUULA | Uus küünetrend! Kvaliteetsed press-on küüned hoiavad kokku raha ja aega

Elustiili uude episoodi on külla kutsutud Glowberry omanik ja asutaja Heidi Mülla, kes seletab saates lähemalt lahti press-on küünte plussid. „Press-on küüned on eelnevalt valmis tehtud. Sinu ülesanne on enda küüned lihtsalt ette valmistada ja need peale kleepida. See ei vaja mingeid erioskusi. Igaüks saab hakkama,“ selgitab ta. Kuigi sarnaseid küüsi mäletatakse ka üheksakümnendatest, on Heidi sõnul toodet vahepeal nii palju arendatud, et press-on küünte kvaliteeti, kasutusmugavust ja vastupidavust ei saa eelkäijatega üldse võrrelda.