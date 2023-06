Magad halvasti ja oled kogu aeg väsinud? Just seda pead oma õhtusöögis muutma, et paremini magada

Tegemist on asendamatu aminohappega, mis soodustab tuju reguleeriva hormooni serotoniini ja und reguleeriva melatoniini tootmist. Trüptofaan on rahustava toimega. Seega tuleks õhtusel ajal süüa midagi, mis sisaldab trüptofaani. Trüptofaani leidub valgurikastes toiduainetes: liha, kala ja munad. Aga samuti kaunviljades, piimatoodetes, parmesani juustus, tofus, pähklites ja seesami- ning kõrvitsaseemnetes. Selline vahepala aitab lõõgastuda ning rahuneda õhtusel ajal ja paremini uinuda.

Hiline söömine võib mõjutada une kvaliteeti. Miks? Sest seedesüsteem lülitab end õhtul puhkeajale, valmistudes eelseisvaks ööks, öösel aga on raskete toitude seedimine häiritud ja kuna organism ei saa puhkamisega tegeleda ja peab selle asemel seedima, on sinu uni rikutud. Seega ära söö õhtust liiga hilja, nii on su kehal piisavalt aega seedida.

Seda oled sa ilmselt juba kuulnud, aga see on väga tähtis: õhtusel ajal tuleks süüa valgurikast ja süsivesikutevaest toitu. Süsivesikud ei sisalda vajalikke kiudaineid ja tõstavad lihtsalt veresuhkru taset, mis võib põhjustada uneprobleeme. Seega on parem vältida õhtuti rammusa toidu söömist. Seega kõige parem, kui sa õhtul ei söö pastatoite, riisi ja saia. Teine, mis ei rikub une kvaliteeti, on alkohol.