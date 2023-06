Nõuanded naistelt naistele: poest tasub osta hoopis meeste raseerijaid ja sellel on mitu head põhjust

Mõne aasta eest tehtud uuringus on leitud, et keskmiselt kulutavad naised aastas umbes 1300 dollarit rohkem kui mehed. Kui see raha investeerida igal aastal pensionifondi aastase tootlusega 5%, oleks see kümne aasta pärast väärt umbes 16 000 dollarit ning 40-aastase tööea jooksul peaaegu 160 000 dollarit. Miks kulutavad naised meestest samaväärseid tooteid ostes nii palju rohkem?

Mis on roosa maks?

Sellist soolist ebavõrdsust tuntakse laiemalt pink tax’i ehk roosa maksu nime all. Kõige lihtsamas mõttes tähendab see seda, et n-ö naistele mõeldud tooted on sageli kallimad kui samaväärsed tooted, mis on mõeldud meestele. Seega tulenevad kaupade ja teenuste kõrgemad hinnad ainuüksi soost, neil ei ole majanduslikku põhjendust.

Lihtne näide: poes on müügil sama firma valmistatud raseerijad. Naistele mõeldud toode on roosas karbis ja selle hind on 6,90 eurot, kõrval riiulil olev toode on pakendatud sinisesse ja musta tooni karpi ning selle hind on 4,60 eurot. Võib öelda, et selline raseerijate eristamine ei ole midagi muud kui turundusstrateegia, sest naised tegelikult ei nõua, et nendele mõeldud tooted oleksid tingimata roosad.

„Ise ostan juba pikemat aega meestele mõeldud raseerimisvahtu, sest see, millele on „Lady“ peale kirjutatud, on märkimisväärselt kallim,“ sõnas üks kogumispäeviklane. „Sama on aiatöökinnastega, lillekestega naistele mõeldud kindad on igatahes kallimad kui tavalised musta värvi kindad,“ täiendas teine.

„Mina olen lisaks meeletule hinnavahele täheldanud, et roosad asjad pole sugugi kvaliteetsed. Naiste roosad raseerijad kriibivad nahka, meeste ühekordsed raseerijad on palju paremad ning kestavad ka kauem,“ kommenteeris grupiliige.

Kehtib ka teenuste kohta

Roosa maksu levi on palju laiem, kui esialgu tundub. Roosat maksu märkab ka juuksuris, keemilises puhastuses ja muude teenusepakkujate juures. „Minul on kogemus keemilise puhastusega – naistepluusi keemiline puhastus on tunduvalt kallim kui meestesärgi puhastus,“ kommenteeris grupiliige.