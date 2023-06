Kuulsus, kes sai järjekordselt isaks, olles ise lähenemas 70-le eluaastale. Mees, kes ei löö risti ette ka selle ees, et 83aastaselt veel isarõõme nautida. Need on vaid mõned näited viimase aja uudistest, kus nii mitmedki kuulsused on kõrges vanuses võtnud kanda (uuesti) tähtsa isarolli.