„Mul hakkavad ideed otsa saama!“ Mees kestab voodis alla minuti: kui me seda teeme, siis tunnen, et ma vean teda alt

Oma lugu jagab 34-aastane mees, kelle voodiellu tekkisid probleemid peale suurt elumuutust. Nimelt sündis nende perre laps ning peale seda peab noor isa voodis vastu vaid alla minuti.

„Oleme beebi tulekuga hästi kohanenud ja minu ja mu elukaaslase vahel on asjad suurepärased, kuid mulle teeb muret meie voodielu. Tõsi, me pole viimasel ajal eriti seksinud, kuna mu kaaslanna taastus sünnitusest, kuid, kui me seda teeme, siis tunnen, et ma vean teda alt.

Varem nautisime pikka eelmängu ja seksi, kuid nüüd on kõik vähem kui minutiga läbi, sest ma jõuan väga kiiresti lõpuni. See teeb mind kurvaks. Tema ütleb, et see ei häiri teda, aga mind küll. Olen proovinud kõike, sealhulgas ka pikka eelmängu, et kulminatsiooni edasi lükata, kuid midagi pole aidanud. Mul hakkavad ideed otsa saama.“

Vastab The Sun suhtenõustaja Deidre: „See on üks levinumaid muresid!“

„See on üks levinumaid muresid, millest mehed mulle kirjutavad, kuid see on ka üks lihtsamini lahendatavaid probleeme. Lapse saamine tähendas tõenäoliselt seksist mõneajast pausi, kuid kui uuesti voodielu elama hakkasite, siis oli ka seks tõenäoliselt harvem. Võib-olla on asi selles, et kiirustate juhuks, kui teie laps ärkab ja selle hetke rikub. Ainuüksi sellest piisaks paljude meeste enneaegse ejakulatsiooni vallandamiseks. Võimalik on õppida erinevaid tehnikaid, et voodis kauem vastu pidada.“

allikas: The Sun