Aus ülestunnistus: ma olen abielus, aga ei ole kunagi tahtnud seksida - üks sõna mu terapeudilt muutis kõike

Ma olin 34 ja abielus, kui sellest esimest korda aru sain: ma peaksin praegu õitsema. Keskkoolis olin alati oodanud abielu, et seksida, kuigi ma ei olnud usklik, ega nii konservatiivne, aga mõtlesin lihtsalt, et reegel on reegel.

Vanemaks saades taipasin, et üha vähemad mu sõbrad on seksist hoidumisest sama vaimustuses, kui mina. Olin hämmingus - mis seksis nii imelist on? Ma veetsin nii vähe aega sellele mõeldes, et sain alles abielus olles aru, et võib-olla on midagi suuremat toimumas.