„Absoluutselt iga senti väärt!“ Demi Moore avaldas, milline on tema lemmik ripsmetušš

Tegemist on hinnatud kosmeetikafirma Lancôme'i tuššiga, mis kannab nime Monsieur Big Volumizing Mascara. Moore ütles, et talle meeldib seda „natuke“ peale kanda, et saavutada alati veatuid ripsmed. Tundub, et tegemist on paljude lemmikleiuga, sest ainuüksi Amazon.com lehel on kasutajad selle jätnud ligi 3000 kõrget hinnangut. „Lõpuks leidsin ripsmetušši, mis annab ripsmetele nii pikkust kui volüümi! See on esimene kord, kui ma näen, et mu ripsmed näevad paremad välja kui ripsmetušši reklaampildis!“, kirjutab üks arvustaja Amazonis. „See ripsmetušš on saavutab ühe kihiga sama, mida teised ripsmetuššid kahe kihiga,“ kiitis teine.