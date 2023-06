SEXCAST | „See on kohutav!“ Brigitte Susanne Hundiga avameelselt petmisest, standarditest voodielus ja libiidost

„YOLO (you only live once – toim.). Sa elad vaid korra ja mina tahan saada kõigest kõige paremat,“ sõnab Brigitte alustuseks. Ta lisab, et talle võiks olla seksist rääkimine ja selle normaliseerimine sama kui minna stilisti või kosmeetiku juurde. „Palun, kes kardab seksida või seksist rääkida, siis minge psühholoogi juurde ja tulge sellest välja. Teil on päriselt üks elu!“