Lood on halvad juba pikemat aega? Märgid, mis viitavad, et aeg on töökohta vahetada

Uneprobleemid ja haigused

Muidugi võib uneprobleemidel olla mitmeid erinevaid põhjuseid. Kui su peas keerleb aga õhtuti magama heites liiga palju muremõtteid, mis sind rahutuks teevad, siis see ei ole väga hea märk. Kui kohe ärgates mõtled sa kogu aeg selle peale, mis sind päeval ees ootab, siis tõenäoliselt on sul probleeme töö juures. Kui sellele lisanduvad tervisehäired, kui sa oled tihti haige, siis on see su keha, mis saadab sulle märguandeid selle kohta, et su elus on midagi korrast ära.

Sa tunned igavust

Kui alguses olid sa motiveeritud, siis tänaseks on see asendunud tüdimusega. Sul puuduvad väljakutsed, sa loed tunde, mis on jäänud tööpäeva lõpuni, sa oled väsinud, sind ei inspireeri mitte miski ja sa tunned meeleheidet. Sa veedad oma aja internetis surfates ja tegeled kõige muu aga mitte oma tööga. Sa pikendad kohvipause. Töökohustusi, mille võiks teha ära veerand tunniga, teed sina tunni ajaga. Rutiin ja üksluisus on sinu igapäevase töö lahutamatud osad, sa ei õpi kunagi midagi uut, sa oled nagu robot.

Puuduvad eesmärgid

Kui sul puuduvad uued eesmärgid ja sihid, siis on aeg hakata uut töökohta otsima, mitte raisata oma aega ega oskuseid. Kui su tööd ei hinnata ega väärtustata, kui keegi sind kunagi ei kiida, siis võib see mõjutada sinu tööalast motivatsiooni.

Keerulised suhted

Töökeskkond pole ainus, mis loeb. Kui su suhe töökaaslastega või ülemustega ei ole hea, võib see viia depressioonini.

Sa oled hakanud liiga palju kurtma

Kui sinult küsitakse, kuidas sul töö juures läheb ja kui sul on rääkida rohkem halbu, kui häid asju oma töö kohta, siis on aeg mõtelda oma elu üle järele. Kui sa teenid liiga vähe, kui tööajad ei sobi sulle, kui sa ei talu uut töökaaslast, kui su ülemus sinust välja ei tee, siis on asi halb. Veelgi hullem, kui iga päev mõtled sa töökoha vahetuse peale, siis peaksid sa tegema vastavad sammud selle suunas ja mitte rikkuma edasi oma vaimset ja füüsilist tervist.

allikas: Kodused Lood