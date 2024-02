Laialtlevinud mure, mis jätab orgasmil tulemata: teinekord võtab see kaua ja vahel ei jõua ma selleni üldse

„Minu praegune elukaaslane on ainus inimene, kes on suutnud mulle seksi ajal vibraatorit kasutades orgasmi pakkuda. Mõnikord saan orgasmi väga kiiresti, teinekord võtab see kaua ja vahel ei jõua ma selleni üldse,“ alustab levinud probleemi kirjeldamist keskealine naine.

Ma armastan oma partnerit ja pean teda uskumatult seksikaks meheks, tema ei teegi midagi valesti. Ma arvan lihtsalt, et viga on selles, et ma ei suuda seksi ajal oma mõtteid välja lülitada. Olen mures, et mu partner arvab, et ma pole enam atraktiivne või ei suuda talle enam rahuldust pakkuda. Ta on mulle kinnitanud, et see pole nii, kuid ma ei suuda sellele mõtlemist lõpetada.