Iirise kummastav kogemus „eelmänguga“: näha oli, et ta ise nautis. Mina seevastu olin täiesti pinges, ja sügavalt ehmunud...

Mõtlesin veel, et vau! selline mees- mõtleb kõigele. Oma peas muidugi arvasin, et see on mingi võluv saksofonimuss või seksikas house-muusika. Igatahes, mitte see, mis sealt tuli! Nimelt pani ta üürgama mingi klassikalise muusika. Ausalt, see oli nii valjusti, et ma ei oleks ka parima tahtmise juures aru saanud kas ja mitmes kuulus sümfoonia see on. Näha oli, et ta ise nautis. Mina seevastu olin täiesti pinges, ja sügavalt ehmunud. Andsin umbes kolm korda mõista, et pangu vähemalt vaiksemaks, kuid seda ta ei teinud (või ei kuulnud!). Lõpuks andsin lihtsalt alla, tõusin püsti ja ütlesin, et mulle see ei sobi. Sel õhtul me seksini ei jõudnudki. Järgmine kord kutsusin ta enda poole.“