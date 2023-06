Eelistad päikesekreemile spreid? Kuid kuigi see on mugav, kahtlevad dermatoloogid, kas see on parim valik

Dermatoloog dr Cristina Psomadakis sõnab, et on spreide suhtes skeptiline kuna inimesed ei kanna neid peale piisavalt hoolikalt. Näiteks võib olla raske teada, kui palju päikesekaitset tegelikult peale kantakse. „Spreide probleem on see, et inimesed ei tea sageli, kas nad kasutavad piisava kaitse saamiseks saavutamiseks vajalikku kogust kreemi.“