Keset eksamit alanud menstruatsioon naelutas neiu kaheks tunniks toolile: mul oli nii ebamugav, et ma ei suutnud keskenduda

16- aastane neiu meenutab kõhedusega aastatagust inglise keele eksamit, mil tal hakkas ootamatult menstruatsioon. Cardiffist pärit Tilly sõnab, et talle ja teistele õpilastele oli öeldud, et tualettides on saadaval tampoonid ja sidemed. Kuid oma kurvastuseks ei leidnud neiu neist kumbagi siis, kui neid vaja oli.