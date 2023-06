Ohoo, kas vastab tõele!? Teadlased on leidnud seose mehe nina ja peenise vahel

Pikkade ninadega meestel ja nende kaasadel on põhjust rõõmustada! Hiljuti läbi viidud uuring tõestas, et just neil on pikemad peenised.

Ajakirjas Translational Andrology and Urology avaldatud uuring viidi läbi Lõuna-Korea Ulsani ülikooli haigla uurimisrühma poolt. Uuringu käigus vaadeldi 1160 meest, kes olid kolmekümnendates eluaastates ja mõõdeti nende ninade pikkust - pikkust silmanurgast ninatipuni ja võrreldi seda nende mitteerekteerunud peenise pikkusega.

Enamike uuringus osalenud meeste mitteerekteerunud peenise pikkus oli 5 kuni 10 sentimeetrit ja peenise ümbermõõt umbes 6,35 sentimeetrit. Aga nende meheau osutus pikemaks juhul, kui neil olid ka pikemad ninad.

Teadlaste arvates võib sellise leiu põhjuseks olla fenomen, et pikema ninaga meestel on olnud suurem kokkupuude testosterooniga, mis mängib emakas kasvavate beebi poisslaste arengus olulist rolli nii ninade kui suguelundite pikkuses.

Lisaks avastasid teadlased, et suure tõenäosusega on ka suurema jalanumbriga meestel suurem peenise ümbermõõt, sest testosteroon mõjutab ka jäsemete arenemist emakas. „Nina suurus on oluline indikaator peenise suuruse puhul. Ja uuringust saime ka teada, et peenise ümbermõõt kasvas ühes jalanumbri suurenemisega,“ sõnas uuringu juures olnud doktor Sungwoo Hong. „Mitmed uuringud on näidanud, et kokkupuude hormoonidega sünnieelses staadiumis mõjutab suguorganite kasvu.“

Hiljuti viidi läbi ka uuring, et selgitada välja, millise riigi meestel on kõige suurem keskmine erekteerunud peenis. Tuli välja, et selle auga on õnnistatud Ecuadori mehi, kus keskmine erekteerunud peenis võib olla lausa 17 sentimeetrit pikk.

Allikas: New York Post