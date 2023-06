Kelly Clarkson: ilma antidepressantideta poleks ma lahutusega hakkama saanud

Kolmapäeval, saates Las Culturistas esinedes meenutas laulja hetke, mil ta sai esimest korda aru, et ta vajab ravimite abi, et raske eluperioodiga toime tulla.

„Ma vaatasin oma terapeudi poole ja ma lihtsalt ei suutnud nutmist lõpetada,“ räägib naine ja lisab, et sageli möödusid ka mitmed tema päevad nuttes, sest ta ei suutnud lihtsalt lõpetada. „Ja see oli üks neist asjadest, mille puhul ma tõesti pidin oma uhkuse kõrvale jätma ja abi otsima,“ sõnab ta ja lisab, et kasutas kaks kuud antidepresaanti nimega Lexapro.