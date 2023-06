SEXCAST | Seksuaalnõustajaga saamata jäänud orgasmidest, intiimpiirkonna plastikast ja keha muutumisest

„Minul on väga palju kliente, kes ütlevad sõna- sõnalt: mina ei saa sellest seksist aru- mis see peenis seal tupes muidu tegema peaks?“, sõnab tänase saate külaline seksuaaltervis.ee nõustaja Diana Leht. „Ma ei tunne mitte midagi muud, kui et üks asi käib minu tupes edasi- tagasi. Võib käia tundide viisi, kuid sellest ei muutu midagi,“ räägib nõustaja ja lisab, et väga paljud naised on segaduses ja mures, arvates, et nad on seetõttu „katki.“