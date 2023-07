„Seksi ja linna“ staar avaldas nõudmise sarja uues hooajas kaasa tegemiseks: ma pean selle läbi suruma!

Ülipopulaarne sari „Seks ja linn“ sai 2021. aastal järje „And Just Like That“ ja nüüd juunikuus on HBO platvormilt võimalik vaadata „And Just Like That“ teist hooaega. Kui sarja esimeses hooajas ei teinud kaasa armastatud Samantha tegelaskuju, sest Samanthat mänginud Kim Cattrall ja Carrie osatäitja Sarah Jessica Parker olid omavahel tülis, siis nüüd on teada, et uues hooajas võib põgusalt näha ka Kimi.