Õpetajana töötav Marion hindab pikka suvepuhkust: kohe pärast laulupeol osalemist võtan ette ühe suurima seikluse oma senises elus

„Olin õpetamisega alustades lubanud, et kui ma end klassi ees päris iseendana ei tunne, siis lõpetan või teen pausi,“ räägib Marion. Ta lisab, et kuigi sai õpetajaametist lahkumise järgselt mitmelt poolt negatiivse tagasiside osaliseks, siis sisimas teadis, et tolle hetke otsus on parem nii talle endale kui ka õpilastele. „Tegelikult sain juba kuu ajaga aru, et igatsen kooli tagasi. Paus õpetamisest avas minus justkui ka loomingulisema poole,“ räägib ta ja lisab, et ülikoolist saadud kodutööd tulid sel perioodil eriliselt hästi välja.

Tee armastatud ametini

Ülikoolis õppis Marion geenitehnoloogiat ja elas aktiivset tudengielu. „Käisin Rändava bioklassi projektiga üle Eesti kooliõpilastele geenitehnoloogia-teemalist praktikumi läbi viimas ning pidasin populaarteaduslikke loenguid. Kogu see tudengiorganisatsioonides enese proovile panemine andis mulle mõista, et armastan üle kõige just auditooriumi ees seismist,“ räägib ta.

„Aeg-ajalt oli näiteks tarvis midagi kaastudengitele selgitada. Sain siis seekaudu tagasisidet, et see tuleb mul hästi välja. Lisaks läksin bakalaureuseõpingute ajal tööle teaduse populariseerimise suunaga noortekeskusesse, kus juhendasin inseneeriateemalisi töötube nii lastele kui ka täiskasvanutele ning töötasin ka noorsootöötajana,“ ütleb Marion ja lisab, et on alati olnud teadusest vaimustunud ja armastanud oma teadmisi ka teistega jagada.

Ülikoolipingist otse klassi ette

Viimasel bakalaureuseõppe aastal tundis naine, et tahaks oma erialaseid teadmisi veelgi rohkem edasi anda ning kandideeris Jõgevamaa Gümnaasiumi bioloogiaõpetajaks. Üllatus oli suur, kui ta sai teada, et ta sinna ka valiti. „Olin tol hetkel 22 ja asusin õpetama endast ainult mõned aastad nooremaid õpilasi. Aukartus oli sel hetkel muidugi suur, aga usun, et sain väljakutsega igati hästi hakkama.“