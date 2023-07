„,Mul on reaalselt postkastid kõik umbes!“ Suhtesaates kaaslast otsiv Renne: paratamatult tekivad soojad tunded mitme mehe vastu

Just seetõttu läks Renne armastust otsima uude suhtesaatesse „Sellest saab meie suvi“.

Kes otsib armastust, kes kuulsust

,,See on olnud täiesti pöörane aeg ja meeste vahel valikut teha oli ääretult keeruline. Kui ikkagi kõigiga pead-jalad koos elad ja ühiselt asju teete, siis paratamatult tekivad soojad tunded mitme mehe vastu. Igaühel on omad head ja vead. Tekibki tunne, et tahaks võtta mingid omadused ühelt ja midagi teiselt, panna need ühte inimesse kokku ja siis ongi ideaalne mees,“ kirjeldab naine meeletut kohtingusaate „Sellest saab meie suvi“ protsessi. Otsus sarjas osaleda, ei tulnud Renne jaoks lihtsalt, kuid ta loodab, et selle romantikat täis saatega suudavad nad parandada tavapäraste Eesti tõsielusarjade mainet.

Kohtingusaate juures peab Renne üheks suurimaks väljakutseks seda, kui keeruline on nii lühikese aja jooksul mõista, millised on inimeste tegelikud motiivid. Ka sarjaväliselt on naine saanud vastassugupoole suure tähelepanu osaliseks. ,,Mul on reaalselt postkastid kõik umbes olnud. Isegi töömeilidele on kirjutatud, rääkimata siis sotsiaalmeediast, kus ei jõua sõnumeid ära lugedagi. Aga hästi raske on selekteerida niimoodi mehi. Inimesi on igasuguseid ja kui sa juba mingil määral tuntud oled, siis on raske teada nende tagamaid,“ räägib Renne, kes on sarnases olukorras ka pärast missivõistlusi olnud.

Missimaailma tipphetked ja varjuküljed