Aniston on varasemalt jaganud oma armastust erinevate treeningute vastu, alates poksitrennist kuni pilateseni. Ent nagu paljudel teistelgi, on ka Jenniferi eelistused tänaseks muutunud.

„Meie ühiskond ütleb, et peame trenni tehes tundma põletavat tunnet ja kui trenn ei tee haiget, ei ole see piisavalt efektiivne. Kõik need loosungid stiilis „pole valu, pole tulemust“ on tegelikult täielik jama, sest sa võid anda kehale imelise koormuse, ilma et tunneksid, et sa ei taha seda enam kunagi teha,“ jagab näitleja.